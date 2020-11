Hoekstra: Deal met piloten is nog maar einde van het begin

UpdateDe overeenkomst tussen KLM en de pilotenvakbond VNV is volgens minister Wopke Hoekstra (Financiën) een ‘belangrijke en fundamentele stap, maar wel nog maar het einde van het begin’. KLM kan misschien aanspraak maken op de rest van het leningenpakket van 3,4 miljard euro, het echte werk moet nog beginnen, zegt de minister. ,,Dat zal nog maanden, misschien jaren in beslag nemen.”

Eerst moet KLM zelf aan de slag met het plan. ,,Maar er is nog heel veel zwaar weer op komst”, voorspelt de minister. De luchtvaart zal dusdanig veranderen, ook op de langere termijn, dat er nog een hoop moet gebeuren voordat KLM echt weer een gezond bedrijf is.

Dat hij opnieuw de knip moet trekken om KLM overeind te houden, sluit Hoekstra niet uit. Niemand kan zeggen of dit steunpakket voldoende is voor het bedrijf. ,,We zien allemaal dat de scenario’s - of het nou gaat over economie, de schatkist of bedrijven - zo extreem zijn, zo totaal anders zijn dan we een jaar geleden voor mogelijk hielden, dat je ook op dit dossier helemaal niets kan uitsluiten.”

Aandeelhouders

Op de financiële markten wordt er ernstig rekening mee gehouden dat Air France-KLM binnenkort met de pet rond moet bij de aandeelhouders om het eigen vermogen te versterken. De Franse en de Nederlandse staat zijn de twee grootste aandeelhouders. Hoekstra zei eerder al dat het geen uitgemaakte zaak is dat hij dan weer de portemonnee trekt. Het bedrijf zal dan opnieuw aan strenge voorwaarden moeten voldoen.

Het gedoe met de VNV heeft het imago van KLM en de piloten een flinke deuk opgeleverd, ziet ook Hoekstra. ,,Dat is natuurlijk ongelukkig.” De bewindsman zelf is verbaasd over de houding van de piloten en zal daar naar eigen zeggen ‘niet alleen‘ in zijn geweest. De minister wil het gedoe zo veel mogelijk achter zich laten en doorkijken naar de toekomst.

VNV

Pilotenvakbond VNV ging eerder vandaag als laatste vakbond akkoord met een loonoffer voor de duur van de noodlening aan KLM die het kabinet bereid is te verstrekken. Daardoor zou de luchtvaartmaatschappij een beroep kunnen doen op de rest van het steunpakket van 3,4 miljard euro om de coronacrisis door te komen. KLM kreeg daarvan al ruim 900 miljoen euro.

Eerder stemde vakbond FNV in met de langere periode van loonmatigingen. Die bond was net als VNV niet direct akkoord gegaan toen de extra eis vrijdag door KLM op tafel werd gelegd. De andere vakbonden hadden vrijdag al een handtekening gezet onder een verklaring dat zij tot het einde van de looptijd van de steun bereid zijn tot loonmatiging.

De periode waarover KLM eerder afspraken maakte met de bonden, was korter dan de looptijd van het overeengekomen steunpakket. Hoekstra wilde de garantie dat het personeel inlevert zolang de luchtvaartmaatschappij aan het overheidsinfuus hangt. Mocht het onverwacht snel weer beter gaan en KLM in staat zijn de lening eerder af te lossen, dan vervallen ook de afspraken over loonoffers, aldus de minister.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Elbers

KLM-directeur Pieter Elbers noemde de afgelopen dagen ‘ongelooflijk intensief’ en zei dat er grote druk op het bedrijf kwam te staan, met ‘een negatieve invloed op de reputatie en interne verdeeldheid’ tot gevolg. ,,Maar we zijn er uiteindelijk als KLM en vakbonden toch samen uitgekomen. En daar gaat het om. Onze blik kan nu vooruit en naar buiten worden gericht.”

Ook VNV-voorzitter Willem Schmid wil nu vooruitkijken. ,,Het is noodzakelijk om de rust terug te laten keren rondom ons bedrijf. De KLM heeft ons inzicht verschaft en context geboden, waardoor wij nu wel hebben kunnen overgaan tot het tekenen voor het gewenste commitment.”

Ramkoers

VNV was op ramkoers met Hoekstra, nadat de pilotenvakbond als enige bond had geweigerd zich te binden aan het langjarige loonoffer. Hoekstra eiste dat al het KLM-personeel instemde met matiging van de lonen tot 2025, wanneer de steunoperatie afloopt. De piloten wilden echter maar voor twee jaar tekenen. Hoekstra besloot vanwege die weigering voorlopig niet met extra geld over de brug te komen om de noodlijdende luchtvaartmaatschappij in de lucht te houden.

Pilotenvakbond VNV sloeg volgens het ministerie van Financiën in de zomer het aanbod af om de voorwaarden in te zien die de regering aan KLM stelt voor de 3,4 miljard euro aan steun. Daarmee reageerde het ministerie op uitlatingen van VNV-voorzitter Willem Schmid, die beweerde dat het contract ‘geheim’ is en dat hij dus niet precies wist wat de eisen zijn.

Bekijk onze trending nieuwsvideo's in onderstaande playlist:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.