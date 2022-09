Hoe reëel is ‘aanklacht’ van Wilders? Het lijkt kansloos

Wilders claimt dat het kabinet handelt in strijd met de grondwet omdat er mensen in armoede terechtkomen. ,,Een kabinet moet waken over de bestaanszekerheid van mensen, dat staat in de grondwet. Er is bewust te laat ingegrepen, dat heeft pijn en leed veroorzaakt”, aldus Wilders. ,,Een kabinet dat handelt in strijd met de grondwet, pleegt een ambtsmisdrijf, daar staat maximaal drie jaar cel op. Ik deel de aanklacht tegen het volledige kabinet met u, het kabinet moet zich verantwoorden bij de Hoge Raad.”