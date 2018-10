Hoe opgetogen kan Pechtold vandaag speechen op D66-congres?

Lelijke streep door de rekening voor Rutte

5 oktober Volgens oppositiepartijen in de Tweede Kamer vervalt het laatste argument om de dividendbelasting af te schaffen, nu Unilever deels in Londen blijft. Maar of het kabinet de omstreden maatregel inderdaad intrekt, is zeer de vraag. Regeringspartij VVD toont zich onwrikbaar.