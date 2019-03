Hoe Henk Otten uit de schaduw van Thierry Baudet stapte

Het was een dikke tien jaar geleden dat een wederzijdse vriend hen aan elkaar voorstelde. Thierry Baudet – nog lang voordat hij bekendheid genoot – en ene meneer Otten, advocaat, maar vooral zakenman. Henk Otten (Assen, 1967) was ooit politiek begeesterd geraakt door Pim Fortuyn, maar nadat hij de LPF had zien vergaan in ruzie en chaos, heeft hij het geloof in de politiek verloren.