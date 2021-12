Hoe Baudet zich afkeerde van de rest: FvD lijkt kleinere groep aan te spreken dan eerst

Het was eind september en niemand in de Tweede Kamer die nog opkeek van de woorden van Thierry Baudet. In een debat had Baudet gezegd dat corona het ‘alibi’ was geweest om ‘een QR-maatschappij’ te stichten. Een ‘nieuwe wereldorde’ waarbij iedere burger continu in de gaten zou worden gehouden ‘naar Chinees model’.