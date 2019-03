Hiddema: We kunnen weer trots over straat

De hoge peilingen bleken geen luchtkastelen: Forum voor Democratie bestormt de Provinciale Staten en – wat de partij nog meer bejubelt- de Eerste Kamer. Volgens de exitpoll van de NOS wordt het de tweede partij achter de VVD in de senaat. Kamerlid Theo Hiddema: ,,We hebben een glanzende toekomst in handen.’’

Theo Hiddema spreekt van een ‘prachtige dag'. ,,Wat een dag, wat een dag. Morgen worden jullie wakker, in een nieuwe lente, met een nieuw geluid. We kunnen weer trots over straat. We hebben een glanzende toekomst in handen.’’

Hij zei, wijzend op de kritiek die hij kreeg over uitspraken in de campagne: ,,We hebben dit resultaat zonder effect-bejag gehaald. De nep-politiek van anderen is niet gelukt. Het bewijs is geleverd, wij moeten het hebben van kiezers die ons willen om wat wij willen. Ik feliciteer jullie van ganser harte.’’

Even ervoor schalt het ‘wij staan bovenaan! wij staan bovenaan!’ door de zaal. Uit het niets is de partij de grootste geworden in Zuid-Holland, de tweede in Noord-Brabant en derde in Gelderland. Als de exitpoll van de NOS klopt is de winst ronduit verpletterend: Forum wordt dan de op een-na-grootste in de Eerste Kamer.

Eenheidsworst

Het lijkt de oogst van een effectieve campagne, die Baudet omboog tot een referendum over de coalitiepartijen. Hij plaatste zich buiten de orde door te stellen dat ‘een stem op de VVD, een stem op GroenLinks is’. Ergo: de andere partijen, het is eenheidsworst.

En Baudet vestigde vooral de aandacht op zich door een niche als ‘klimaatontkenner’ op te eisen. De invloed van de mens op het klimaat is gering, stelt hij. Alle klimaatdoelen van Parijs, en de maatregelen die het kabinet wilt nemen zijn ‘klimaatgekte’. Het zou ‘1000 miljard euro kosten’ en de opwarming van de aarde slechts ‘0,00007 graden’ schelen. De boodschap echode door de hele campagne. Al stond er een leger van wetenschappers tegenover – en later ook de rekenmeesters van CPB en PBL- die de beweringen van Baudet ronduit onjuist bestempelden.

Toch dreven er –volgens I&O Research- PVV-kiezers richting de partij, net als 50Plus-stemmers en – in mindere mate- ook CDA’ers, VVD’ers en SP’ers.

Controverse

Geen controverse rond Forum voor Democratie die hen ervan kon weerhouden. Ook de neteligheden van de afgelopen dagen niet. Daags voor de stembusgang haalde Baudet en secondant Hiddema zich de woede van het gros van de andere partijen op zich, in de nasleep van de aanslag in Utrecht. Terwijl de anderen hun campagne staakte, zette Forum een partijbijeenkomst in het Kurhaus maandagavond door. En daar koppelde Baudet ‘het beleid van open grenzen’ van de afgelopen kabinetten direct aan de aanslag.

,,Kotsmisselijk,’’ werd Rob Jetten (D66) daarvan. ,,Smerige politiek,’’ aldus Jesse Klaver (GroenLinks). Maar tijdens het slotdebat bij de NOS herhaalde Baudet zijn woorden. Hoe ‘vreselijk, narcistisch en egocentrisch’ premier Rutte en anderen het daarna ook noemde.

Voor de achterban van Baudet, bleek uit reacties, was het juist muziek in de oren. A la Pim Fortuyn zagen zij juist een politicus ‘die de vinger op de zere plek durft te leggen’. ,,Hoe moeilijk dat ook is,’’ aldus Baudet.

Smetje

Niet dat de Forum-campagne smetteloos was. Lijsttrekker van de partij voor de Eerste Kamerverkiezingen, Henk Otten, zaaide verwarring over of Forum nu wel of niet voor een nexit is. Eerst bij een optreden bij WNL, later nog meer in debat bij Radio 1. Daar zei Otten ineens dat hij ‘eerst wil kijken hoe de brexit afloopt’. Otten beweerde zelfs dat ‘het woord nexit’ niet in het verkiezingsprogramma van de partij voorkomt. Dat is wel zo. Baudet moest eraan te pas komen om Otten te corrigeren: Forum is wel degelijk voor een nexit, zei hij.