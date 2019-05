Hiddema geeft te veel ontvangen onkosten aan Poezenboot

Dierenopvang De Poezenboot krijgt een donatie van Forum voor Democratie-Kamerlid Theo Hiddema. Hij maakt in de Volkskrant bekend zijn te veel ontvangen onkostenvergoeding aan de Poezenboot te willen geven. Het ‘kattenbeest’, zo zegt hij in de krant, is hem ‘dierbaar’.



Beheerder Judith Gobets: ,,We stonden er met zijn allen helemaal versteld van. Van sommige mensen wéét je dat het kattenmensen zijn, die zijn er heel open over. Maar van meneer Hiddema wist ik het niet.’’

Maastricht

Het zou gaan om zo’n 14.000 euro. Geld dat Hiddema kreeg omdat hij bij zijn installatie in de Kamer Maastricht als woonplaats opgaf, terwijl hij in Amsterdam resideert. Hiddema gaf direct toe niet in Maastricht te wonen en zei de boel niet bewust te hebben geflest.

Het te veel uitgekeerde geld wilde hij teruggeven, maar dat blijkt in de praktijk ingewikkeld. De Tweede Kamer zou zeggen dat het geld wél rechtmatig is uitgegeven. Hiddema staat immers formeel ingeschreven in Maastricht. Hij zegt in de Volkskrant dat hij zich nu gaat inschrijven in Amsterdam.