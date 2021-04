Het ziet er goed uit voor terrassen: ‘Seinen op groen’ voor versoepelingen

Hoewel de besmettingscijfers nog relatief hoog zijn, kreeg het kabinet gisteren in het Catshuis ‘lichtpuntjes’ voorgespiegeld, zei minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) vanmiddag voor aanvang van een overleg. ,,In de ziekenhuizen is het nog vol en razend druk, maar we zien wel een afname in het dagelijks aantal mensen dat in het ziekenhuis terecht komt.”

Ook binnen het OMT klinken optimistische teksten, al zijn de experts voorzichtiger over het moment waarop alles mogelijk wordt: ,,De afvlakking, het plateau, is te zien. Je kan altijd langer wachten om zeker te zijn, maar dat is aan de politiek.” Een andere ingewijde zegt: ,,De modellen gaan de goede kant op. Je kan alleen twijfelen of 28 april al het moment is, of dat een week later toch beter is.”