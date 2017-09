Het regeerakkoord is bijna af

Blok geeft toe: Politie te snel omgevormd

16:38 Minister Stef Blok (Veiligheid) heeft in de Tweede Kamer gezegd dat de reorganisatie bij de politie tot één nationaal korps te snel is gegaan. Dat te ‘hoge tempo’ is één van de oorzaken geweest van de geldsmijtaffaire in de top van de politie.