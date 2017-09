Het referendum is een verloren zaak

Feit is dat D66, GroenLinks en PvdA na het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne in april 2016 hun handen er vanaf trokken. Een meerderheid van de kiezers stemde tegen het verdrag, terwijl deze partijen ervoor waren. De leden van GroenLinks en PvdA hebben het correctief referendum vervolgens vóór de Tweede Kamerverkiezingen uit hun verkiezingsprogramma’s geschrapt. ,,Daardoor is ons standpunt gewijzigd'', legt PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk uit. ,,Dat is democratie in onze partij, daar moeten we ons aan houden.''



D66 is officieel nog steeds voorstander van bindende referenda, maar vindt dat internationale verdragen niet weggestemd mogen worden. De D66-leden hebben daarover een congresbesluit genomen. Om die reden zijn de democraten van plan om tegen hun eigen voorstel te stemmen.



D66-Kamerlid Rob Jetten wil dat desgevraagd niet uitgebreid toelichten. ,,D66 wil dat mensen meer invloed hebben op hun bestuur. Een referendum kan daarbij een goede aanvulling zijn. Maar we zijn altijd kritisch geweest op referenda over internationale verdragen'', wil hij slechts kwijt.



Dat laatste klopt niet. Twee maanden voor het Oekraïnereferendum hekelde D66-Kamerlid Kees Verhoeven in een opiniestuk nog 'de bonte stoet oud-politici en buitenlanddeskundigen', die zeiden dat 'internationale verdragen zich niet zouden lenen voor referenda'. Hij noemde het verdrag met Oekraïne juist 'een mooie gelegenheid om Nederlanders te betrekken bij de Europese politiek'.