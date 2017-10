Het nieuwste avontuur van rubberen Rutte

In de wittebroodsweken houdt iedereen zich nog in: CDA-leider Sybrand Buma benadrukt plots de ‘constructieve’ en ‘verantwoordelijke’ houding van de Rutte, terwijl hij in de campagne nog diens ‘premier-onwaardige’ uitspraken hekelde.



D66-leider Alexander Pechtold deelt opeens complimentjes uit voor de 'groene ambitie' die Rutte zou hebben. Tegelijkertijd weet Rutte ook dat hij zich kan ‘verheugen’ op corrigerende tikken van het trio Buma-Pechtold–Segers, zeker als er straks belangrijke gemeenteraadsverkiezingen aankomen die het moreel in de partij kunnen maken of breken. Dé les die zij van Samsom hebben geleerd is zich niet te veel te vereenzelvigen met het kabinetsbeleid.



Rutte is juist meer de man die de rijen wil sluiten. Of het nu in een gedoogconstructie met de PVV is, of met een ideologische tegenhanger als de PvdA, de flexibele VVD’er stelt zich op als de ‘MP’ van het héle kabinet. Dat valt erg in hem te waarderen, zegt minister-af Lilianne Ploumen. ,,Niet iedere premier slaagt daar in”, is haar ervaring.