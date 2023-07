Het kabinet is gevallen, dit zijn de gevolgen voor de steun aan Oekraïne, stikstof en de portemonnee

met video Zwaarste wapen van Tweede Kamer uitgehold: Gedoe met enquêtecom­mis­sies ‘rampzalig’

De ene na de andere partij haakt af bij de grote parlementaire onderzoeken, de corona-enquête wordt zelfs tijdelijk gestaakt. Werkdruk zou de reden zijn, maar stiekem klagen fracties ook over de politieke agenda van commissies, over ‘wappierechts’ en ‘te links’. ,,We moeten meer faseren.”