Het kabinet gaat ‘een fijne vent’ missen

Tweede Kamer ongerust over mogelijke spionage Huawei

21:37 De Tweede Kamer is verontrust dat technologiebedrijf Huawei mogelijk betrokken is bij Chinese spionage in Nederland. Hoewel Huawei ontkent, willen politieke partijen snel duidelijkheid van het kabinet ‘om een schimmenspel te voorkomen’.