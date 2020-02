Het briefje voor Bruno Bruins: in scène gezet of complete verrassing?

21.20 uur: De eenmalige uitzending van de speciale NOS-avond over het coronavirus is precies 50 minuten bezig. Minister Bruins (Medische zorg) is een van de gasten aan tafel die avond. Presentator Rob Trip zegt plotsklaps na een filmpje: ,,Mijnheer Bruins, u krijgt nu een briefje in uw hand geduwd.”



De minister vertelt: ,,Er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een man die verblijft in isolatie in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.” Bruins vervolgt: ,,Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen bezorgd zijn, ik denk dat het belangrijk is dat er feiten op tafel komen.”



Het is de ideale climax van een live-uitzending, zal elke tv-maker denken. Eerst licht je de burger uitgebreid in over een dreigend virus en aan het eind van de rit, enkele minuten voor de reclame, blijkt dat virus ook echt in Nederland te zijn aanbeland.