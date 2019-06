Hervatting pensioenoverleg mondt meteen uit in nachtwerk

ontwikkelpotje ‘Studeren is de tijd meer dan waard’

3 juni Hoewel de regering al jaren hamert op ‘een leven lang leren’, lopen nog lang niet alle Nederlanders daar warm voor. En dat is jammer, want je blijven ontwikkelen is niet alleen goed voor je toekomst, maar ook gewoon leuk, zegt thuiszorgmedewerker Ans Odekerken.