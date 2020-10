Herkansing voor studenten die introweek misliepen; Slob dreigt geld voor passend onderwijs af te pakken

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) omarmde vandaag tijdens het debat over de onderwijsbegroting dat voorstel van haar partijgenoot Jan Paternotte. Hij wil dat de gedupeerde studenten volgende zomer, als het virus onder controle is, een nieuwe kans krijgen. Van Engelshoven gaat de ‘dubbele introweken’ met studentenorganisaties en scholen bespreken. ,,Dan kunnen ze toch meemaken wat ze nu hebben gemist.”

Tijdens het debat bleek ook dat Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs dreigt het geld af te pakken als dat niet wordt uitgegeven aan extra zorg voor leerlingen die dat nodig hebben. De samenwerkingsverbanden, waarin scholen zitten om leerlingen extra zorg of begeleiding te bieden, potten dat geld voor het zogeheten passend onderwijs nu op. Van de 152 samenwerkingsverbanden hebben 136 (veel) te veel geld op de plank liggen, stelt Slob.

Geld uitgeven in klassen

Vorige week becijferde onderwijsbond AOb al dat het in totaal gaat om 179 miljoen euro, bovenop de afgesproken norm voor reserves. Dat geld, stelt Slob, moet uitgegeven worden in de klassen, om scholieren met bijvoorbeeld gedragsproblemen, autisme of dyslexie te helpen. ,,Samenwerkingsverbanden moeten per direct plannen maken waarin zij aangeven hoe zij het geld gaan uitgeven voor het doel waarvoor het is bestemd”, zei de ChristenUnie-bewindsman in het debat.

Als die plannen niet komen of niet goed genoeg zijn, wordt het geld vanaf volgend jaar bij de samenwerkingsverbanden weggehaald. ,,Het moet nu maar een keer afgelopen zijn”, aldus Slob. Het is nog niet bekend of het geld dan rechtstreeks naar de scholen gaat, waar een deel van de Tweede Kamer voor pleit. Ook wordt de komende tijd nog uitgewerkt of het afnemen van het geld een strafmaatregel is voor een specifiek samenwerkingsverband of dat het voor alle 152 samenwerkingsverbanden gaat gelden.

Lerarenbeurs

Slob zegt dat hij bij de najaarsnota probeert extra geld te regelen voor de lerarenbeurs, waarmee bestaande leraren de kans krijgen om een verdiepende opleiding te volgen aan een hogeschool of universiteit. Afgelopen zomer werden 2400 leraren afgewezen voor zo’n beurs omdat de subsidiepot leeg was, tot verbijstering van de Tweede Kamer. Die had weliswaar tot twee keer toe geld van de lerarenbeurs overgeheveld naar de aanpak van het lerarentekort, maar verkeerde in de veronderstelling dat er genoeg geld over zou blijven.

Sinds september probeert een Kamermeerderheid Slob al te dwingen dit probleem op te lossen. Slob zegt daar echter geen geld voor te hebben. Ook nu deed hij aan ‘verwachtingsmanagement’: hij kan niet garanderen dat het ministerie van Financiën bij de najaarsnota geld aan hem toewijst, wel ziet hij ‘mogelijkheden’. Ook zei hij dat het geld te laat zou komen om de leraren die een beurs misliepen, omdat het schooljaar al is begonnen. De Kamer opperde eerder om leraren die de opleiding uit eigen zak hadden betaald, te compenseren.

SP-Kamerlid Peter Kwint verbaasde zich erover dat in de coronaroutekaart, die het kabinet dinsdagavond presenteerde, geen enkel scenario is opgenomen waarin de scholen hun deuren weer sluiten. Volgens de SP’er kan het virus ergens zo rondwaren, dat sluiting verstandig is. ,,Nu is er een school waar vijf kinderen in een klas positief zijn getest. De rest gaat de volgende dag weer naar school.” Hij vindt dat er ‘een rode lijn’ getrokken moet worden. ,,Vanaf hier is het verstandig de scholen te sluiten. Hoe zeer we dat ook willen voorkomen.”

Schoolsluiting

Minister Slob wil alles op alles zetten om een nieuwe schoolsluiting, zoals in maart, te voorkomen. Volgens hem kunnen scholen nu zelf al bepalen dat ze het niet meer verantwoord vinden. ,,Dat is niet fijn, maar gebeurt al op een enkele plek.” Als het écht nodig is, stelt Slob, gaan landelijk de scholen weer dicht.

Slob wilde nog niet toezeggen dat de centrale eindexamens volgend jaar vanwege het coronavirus gespreid worden. D66 pleitte dinsdag op deze nieuwssite om de eindexamens niet in twee weken, maar in maximaal drie maanden af te nemen zodat leerlingen niet op een kluitje in de gymzaal hoeven te zitten en meer voorbereidingstijd hebben. In maart besloot de minister de eindexamens voor dit jaar te schrappen. Op dat komend jaar te voorkomen, werkt Slob aan scenario’s voor de eindexamen, stelde hij, en die zijn over drie weken klaar. Ook het spreidingsscenario wordt daarin meegenomen.

Wel vindt Slob het ‘een interessante gedachte’ om de examenlijn van scholierenclub LAKS dit jaar eerder open te stellen. Volgens D66-Kamerlid Paul van Meenen maken veel leerlingen zich nu al zorgen, bijvoorbeeld over wat er gebeurt als zij tijdens het eindexamen net in quarantaine moeten vanwege een coronabesmetting bij henzelf of in hun gezin.