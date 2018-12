Hennis waarschuwt Trump: IS niet verslagen

Hennis benadrukt dat IS weliswaar militair is verslagen, maar nog altijd bestaat. Dat blijkt onder meer uit de aanslagen die de terreurgroep nog steeds pleegt. ,,We moeten daar niet lichtvaardig mee omgaan, dat kunnen we niet veronachtzamen.’’



Hennis zit sinds een dikke week in Bagdad om leiding te geven over de vijfhonderd man tellende VN-missie in het land. Het gaat volgens haar nog wel even duren voordat IS verslagen is. ,,We moeten een lange adem hebben om die definitief de kop in te drukken.’’ Het Amerikaanse besluit kwam ook in Irak als een verrassing. ,,Er werd hier ook van opgekeken.’’ Als de terreurgroep in Syrië weer aan kracht wint, is de vrees dat hetzelfde in Irak kan gebeuren.