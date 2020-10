Henk Otten ontketent nieuwe strijd binnen Partij voor de Toekomst

De sfeer tussen Krol en Otten, ooit vrolijk ‘de Henkies’ gedoopt, zou inmiddels ook zijn verslechterd, al lunchten de twee vanmiddag nog wel in de Tweede Kamer. Krol wil tegen deze site alleen kwijt: ,,Ik sta jullie altijd netjes te woord, maar ik wil buiten de dingen blijven die nu spelen.’’



Eerder deze week melde oud-politicus en columnist Jan Roos via sociale media als eerste dat er gedoe zou zijn binnen de Partij voor de Toekomst. Dat werd toen stellig ontkend door een woordvoerder.



Het is de tweede rel binnen de Partij voor de Toekomst. Twee maanden geleden vertrok Kamerlid Femke Merel van Kooten bij de partij. Zij was buiten vrijwel alle besprekingen gehouden over de fusie tussen de PvdT en de oude partij GO van Otten. Volgens Van Kooten had Otten tegen haar gezegd dat zij ‘een blok aan het been’ was van Otten en Krol. ,,Ze vertoont nogal divagedrag’’, zei Otten later tegen deze site.