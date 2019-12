Henk Otten en 50Plus helpen stikstofwet aan meerderheid in Eerste Kamer

Geboortepa­pie­ren van Nederland permanent tentoonge­steld

12 december De geboortepapieren van Nederland zijn vanaf volgend jaar zomer te zien in een tentoonstelling in het Nationaal Archief in Den Haag. De Unie van Utrecht (1579), de Apologie van Willem van Oranje (1580) en het Plakkaat van Verlatinghe (1581) zijn dan zeven dagen per week gratis te bezoeken.