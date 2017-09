Henk Krol wint opnieuw rechtszaak over subsidie Gay Krant

In juli 2008 zegde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een subsidie toe voor een project. In december 2012 werd het geld, 206.833 euro, verstrekt. Anderhalf jaar later trok de accountant echter zijn goedkeurende verklaring in, waardoor het project niet meer in aanmerking kwam voor steun.

Stichting inmiddels ontbonden

De minister vorderde de uitbetaalde subsidie van Stichting Vrienden van de Gay Krant, waar Henk Krol eerder voorzitter van was, terug. Deze stichting is inmiddels ontbonden. Volgens drie voormalige bestuursleden van de stichting had de oud-voorzitter (Krol) zijn taak als bestuurder niet goed vervuld.

Krol zou het subsidiegeld voor privédoelen hebben gebruikt en voerde geen betrouwbare administratie, luidde de beschuldiging. Om het bedrag op de oud-voorzitter te kunnen verhalen, stapten deze bestuursleden naar de rechter.

Vonnis bekrachtigd

Een lagere rechter stelde de drie al in het ongelijk in juni 2015, een vonnis dat nu in hoger beroep is bekrachtigd. ,,Volgens het Hof hebben de voormalige bestuurders in het hoger beroep niet aannemelijk gemaakt dat de minister hen persoonlijk aansprakelijk zal stellen en wat de minister hen dan voor verwijten kan maken."

Dan is volgens het Hof ook niet te beoordelen of de voormalige voorzitter, Krol, op zijn beurt hiervoor aansprakelijk is tegenover de voormalige bestuurders.