Henk Kamp vindt nieuwe baan in de zorg

De nieuwe regering reserveerde in het regeerakkoord op den duur 2,1 miljard euro extra voor goede verpleegzorg. Dat geld is nodig om extra personeel te kunnen aantrekken.



Tijdens de aankomende algemene ledenvergadering van de vereniging voor organisaties in de ouderenzorg wordt gestemd over zijn voordracht. De huidige voorzitter Guus van Montfort treedt na bijna zeven jaar af. Multitalent Kamp was de laatste jaren naast minister van Economische Zaken ook minister van VROM, Defensie en Sociale Zaken.