Help, ik heb corona: hoe kan ik toch stemmen?

Nee, er zijn geen speciale stembureaus voor mensen met corona, of een speciaal stemuurtje voor besmette personen. De enige manier om op de dag van de verkiezingen toch nog je stem uit te kunnen brengen is via een volmacht. Daarbij machtig je een ander om voor jou te stemmen. Dit kan je regelen tot op de dag zelf.



Degene die voor jou stemt moet wel aan een paar voorwaarden voldoen, is te lezen op de site van de Rijksoverheid. Zo moet diegene zelf kiesgerechtigd zijn, in dezelfde gemeente als jij wonen en tegelijkertijd met die van jou ook zijn of haar eigen stem uitbrengen. Dus de buurvrouw die maandag of dinsdag al naar een van de vanwege de coronapandemie vervroegd geopende stembureaus is geweest valt af.