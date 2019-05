‘Heerlijke reus’ Heerma zag als geen ander de lelijke kant van politiek

Belasting­dienst blundert met toeslagen

20 mei De Belastingdienst is opnieuw in verlegenheid gebracht. Vandaag blijkt dat aan drie ministeries onjuiste informatie verstrekt is over verstrekte voorschotten voor huur-, zorg- en kinderopvangtoeslagen. Daardoor klopten de jaarrekeningen van de betreffende departementen niet. In totaal stond 1,2 miljard euro te weinig aan openstaande voorschotten in de boeken.