Heeft oorlog effect op lokale verkiezingen? ‘Iedereen is met Oekraïne bezig’

video's Kabinet gaat in crisis­stand om oorlog in Oekraïne: ‘Alle hens aan dek’ voor opvang vluchtelin­gen

Het kabinet gaat formeel in de crisisstand vanwege de verwachte grote vluchtelingenstroom uit Oekraïne. Met meer centrale aansturing is ‘snellere besluitvorming’ mogelijk, onduidelijk is hoeveel Oekraïners naar ons land komen: ,,Maar het is alle hens aan dek.’’

8 maart