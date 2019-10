Hardere en snellere aanpak van voedselbedrijven die fout in gaan

Het doet Kamerleden allemaal de wenkbrauwen fronsen. Een ruim meerderheid van de Tweede Kamer wil dat voedingsproducenten harder en sneller in de problemen komen als hun producten keer op keer gevaarlijke bacteriën bevatten. Ze stellen verschillende ingrepen voor, die variëren van extra (onaangekondigde) controles, hogere boetes tot het sneller sluiten van de locatie.



De grootste regeringspartij, de VVD, is er glashelder over: beboet recidivisten en zorg dat ze blijvend hun leven beteren. Kamerlid Hayke Veldman: ,,Als er bij een bedrijf bij herhaling zulke fouten worden geconstateerd, mag er wat mij betreft strenger worden opgetreden. Regels zijn regels.”



Het CDA wil zo snel mogelijk van minister Bruins (Voedselveiligheid) en/of minister Schouten (NVWA) een uitgebreid feitenrelaas ontvangen over de ingrepen en gebeurtenissen rondom dit bedrijf, vertelt parlementariër Jaco Geurts. ,,We moeten hier heel scherp op zijn, het is een ernstige situatie. Het kan echt niet dat je in herhaling valt. Dat kunnen we niet oogluikend toelaten, zo werkt dat niet.”