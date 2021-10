Harde lijn tegen Polen krijgt steun van Tweede Kamer: 'Wie roept Polen tot de orde?’

VIDEO Hoekstra had ook pensioen­pot op belastin­gei­l­and Guernsey: ‘Ik was echt onvoldoen­de zorgvuldig’

5 oktober Demissionair minister van financiën Wopke Hoekstra (CDA) blijkt in het verleden ook nog een belegging te hebben gedaan via belastingeiland Guernsey. Ook dat deed hij van de hand vlak voordat hij aantrad als minister. Een flink deel van de Tweede Kamer is fel over Hoekstra's verleden in belastingparadijzen.