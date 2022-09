Harde kritiek op Kamervoorzitter Bergkamp: ‘Veel strakker handhaven’

De kritiek op Kamervoorzitter Vera Bergkamp is stevig, de dag nadat het kabinet collectief opstapte na de aantijgingen van Thierry Baudet jegens minister Kaag. Verschillende bewindslieden vinden dat met Bergkamp over omgangsvormen in de Tweede Kamer moet worden gepraat.

Quote Ik zou willen dat wij een Kamervoor­zit­ter hebben die veel strakkere de regels handhaaft. Renske Leijten Kamerleden en bewindslieden vinden dat Kamervoorzitter Bergkamp te veel persoonlijke beledigingen heeft toegestaan op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Zo kon PVV-leider Geert Wilders ongehinderd minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie ‘klimaatpsychopaat’ noemen.



Wilders werd op zijn beurt zonder ingrijpen door D66-fractievoorzitter Jan Paternotte weggezet als ‘bedrijfspoedel van het Kremlin’. En de PVV-voorman verweet CU-leider Gert-Jan Segers ‘christen-onwaardig’ te zijn. Bergkamp vroeg Wilders nog wel ‘niet op de persoon te spelen’. Maar daar was hij niet van onder de indruk: ,,Wie bent u in hemelsnaam om mij te zeggen...”, beet hij Bergkamp toe.



Maar wat vooral resoneert, is het feit dat Bergkamp FVD-leider Thierry Baudet in eerste instantie liet begaan toen hij suggereerde dat minister Sigrid Kaag tijdens haar studie in Engeland zou kunnen zijn gerekruteerd als spion. Daarop vertrok het kabinet uit vak K.



Een van langstzittende Kamerleden, SP’er Renske Leijten stoort zich aan de orde in het Kamerdebat. Ze vindt dat het niet de norm mag worden dat een kabinet opstapt. ,,In principe hoort de regering aan wat de gekozen volksvertegenwoordiging heeft te zeggen.’’

‘Volledig verkloot’

Quote Ik vind het ernstig dat sommige woorden worden gebruikt. Maar de voorzitter van de Kamer bepaalt. Franc Weerwind Tegelijkertijd is ze kritisch op Bergkamp: ,,Ik zou willen dat wij een Kamervoorzitter hebben die veel strakker de regels handhaaft. Geen persoonlijke aanvallen, dat doen we niet. Het debat was al veel te lang veel te persoonlijk. De dubbele moraal van wat wel en niet kan in de Tweede Kamer is volledig verkloot.’’



D66-staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief stoort zich aan de ‘hallucinerende speech’ van Baudet. ,,Maar daarvoor was het in de Tweede Kamer zelf ook niet netjes en goed.’’ Ook de D66-minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind stelt dat hij als persoon en minister afstand nam van de insinuaties tegen Kaag. ,,Formeel had de Kamervoorzitter moeten ingrijpen. Ik vind het ernstig dat sommige woorden worden gebruikt. Maar de voorzitter van de Kamer bepaalt.’’

Niet afgesloten

Het kabinet was er klaar mee, schetst VVD-staatssecretaris van Justitie Eric van der Burg. De scheldpartijen tussen Kamerleden onderling, ‘dat is verder aan de Kamervoorzitter’. Daar gaat hij als bewindspersoon niet over. ,,Maar het wordt anders als er vergelijkbare teksten aan het adres van een collega worden geuit.’’

Wat Van der Burg betreft is het incident niet afgesloten. ,,We moeten een keer met elkaar gaan zitten. Ervoor zorgen dat het debat over de inhoud gaat en niet op de persoon wordt gespeeld.’’

Omgangsvormen

Ook CDA-minister van Sociale Zaken Karien van Gennip ziet dat het uit de hand loopt in ’s lands vergaderzaal. ,,We moeten het echt hebben over omgangsvormen en hoe je elkaar aanspreekt. Voor ons was duidelijk wat wij ervan vonden.’’

Baudet maakt het persoonlijk, en daar gaat het fout, duidt VVD-minister van Economische Zaken Micky Adriaansens. Ze zag ook dat er allerlei krachttermen tussen Kamerleden heen en weer gingen. ,,Bergkamp heeft er een redenering bij waarom ze dat net vindt kunnen. Daar kun je van mening over verschillen, maar het is haar Kamer. Dat is haar beslissing, maar deze (om weg te lopen, red.) is van ons. Op een gegeven moment hebben wij daar ook een reactie op.’’

Volgende week vindt er overigens een Kamerdebat plaats over een voorstel van fractievoorzitters Heerma en Paternotte over een wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer. Zij willen dat de Kamervoorzitter harder kan ingrijpen bij intimidatie of bedreiging van Kamerleden.

