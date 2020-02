Hard rapport over politie: drie op de tien agenten dagelijks niet inzetbaar

Hierdoor wordt een te kleine groep agenten te zwaar belast, waarschuwt de Rekenkamer. De ‘scheefbezetting’ is bovendien kostbaar: volgens de Rekenkamer gaat er zo per jaar minimaal 88 miljoen euro aan salariskosten verloren. Het probleem is daarnaast structureel: de politie kan agenten niet verplichten te worden overgeplaatst naar een ander gebied.



Met name in de regio’s Noord-Nederland, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Limburg is er een aantal teams waar de onderbezetting groot is.