Harbers mag vanaf 1 mei geen verblijfsvergunning meer toekennen aan schrijnende gevallen

Dat de zogeheten discretionaire bevoegdheid geschrapt zou worden, was al eerder door de regeringspartijen afgesproken in het akkoord over het kinderpardon dat de coalitie in januari sloot. De hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft na 1 mei nog wel de mogelijkheid een verblijfsvergunning voor beperkte tijd aan asielzoekers toe te kennen. Dan moet wel sprake zijn van een schrijnende situatie. De bevoegdheid van de IND geldt tot een rechterlijke uitspraak in hoger beroep.