Hans de Boer: Kabinet, er is genoeg testcapaciteit bij bedrijven!

Rutte onder vuur over EU-her­stelfonds: ‘Dit vergeven mensen u niet’

9 september Premier Mark Rutte kwam vanavond in de Tweede Kamer onder vuur te liggen over het Europees herstelfonds van 750 miljard euro. Zo wilde een groot deel van de oppositie en coalitiepartijen CDA en ChristenUnie opheldering over de ‘noodrem’ waarmee subsidies aan landen die hun economie niet hervormen stopgezet kan worden, die afgelopen juli in Brussel op voorspraak van Rutte werd bedongen.