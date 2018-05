Hans Alders stapt uit onvrede op als Nationaal Coördinator Groningen

Dat besluit druist volgens Alders in tegen wat hijzelf met de bewoners heeft afgesproken. 'Hoe kan ik vertrouwen herstellen als ik mijn afspraken niet nakom?', schrijft hij in een brief aan Wiebes. 'Voor mijzelf geldt dat daarmee mijn integriteit in het geding is.' De verschillen in opvatting leveren dan ook een onoverbrugbaar conflict op. 'Het 'buitenspel' plaatsen van de bestuurlijke en maatschappelijke stuurgroep in het kader van de versterking maakt duidelijk dat zowel naar inhoud als naar vorm onze wegen niet gelijk op gaan.'



Alders schrijft al langere tijd te hebben getwijfeld en regelmatig dingen door de vingers te hebben gezien. 'Op tal van momenten heb ik door de zure appel heen gebeten, omdat ik meende resultaten te kunnen boeken voor de bewoners en kon staan voor de medewerkers van de NCG. Tot mijn spijt heb ik dat geloof verloren.'



Alders was in zijn rol als coördinator verantwoordelijk voor zowel de schadeafhandeling als wederopbouw van woningen in het Groningse aardbevingsgebied. Hij was door toenmalig minister Henk Kamp aangesteld voor vijf jaar, maar besluit zijn taken na drie jaar neer te leggen.