Haagse ministeries gaan vergroenen

Om voedselverspilling tegen te gaan, biedt een nieuw apparaat soelaas. Voorheen ging al het eten dat over was in de kantine ongezien de vuilnisbak in. Een machine brengt voortaan met behulp van een geavanceerde scanner het voedselverlies in kaart, zodat de cateraar slimmer kan inkopen. Het eten dat alsnog overtollig is, wordt vergist. Van de warmte die vrijkomt, wordt het water in de keukentjes in het pand verwarmd.