Gündogan overwoog enkele uren voor schorsing zelf op te stappen door bedreigingen

Beheerst, bijna kalm, staat Nilüfer Gündogan de pers te woord in de hal van de rechtbank in Amsterdam. Tot ze de vraag krijgt of het kort geding, dat net afgelopen is, de juiste weg is om haar naam te zuiveren. Haar stem breekt opeens. Tranen wellen op. ,,Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag denk je aan een vrouw die foto’s van haar flamoes rondstuurt! Hoe ranzig ís dit?! Ik heb me vijf dagen afgevraagd wat de fuck heb ik gedaan dan?!’’