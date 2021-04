Grote versoepelingen moeten wachten, maar hoger onderwijs kan open vanaf 26 april

De heropening van het hoger onderwijs staat los van de het gefaseerde versoepelingsplan dat het kabinet morgen presenteert. Vorige weel lekte uit dat het de bedoeling is dat terrassen en winkels per 21 april open gaan en dat de avondklok/bezoekrestricties dan ook geschrapt worden.

Maar door het grote aantal dagelijkse infecties en de druk op de ziekenhuizen durft het kabinet die eerste grote stap niet al volgende week aan, maar op zijn vroegst pas op 28 april. ,,De situatie is epidemiologisch nog niet zo dat we dat verantwoord vinden”, zei minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) maandag voor aanvang van een overleg met collega-ministers. Hoe het stappenplan er precies uit komt te zien - welke versoepelingen allemaal tegelijkertijd kunnen ingaan en onder welke voorwaarden - is nog onduidelijk.

De grote verruimingen - in de horeca, de detailhandel en rond de avondklok - staan dus wel los van ingrepen in het onderwijs of bijvoorbeeld de bso’s, meldt een ingewijde. De kinderopvangverblijven zijn nog altijd gesloten. ,,Er volgen nog veel overleggen, morgen wordt het besluit pas genomen.”

Studentenvakbond LSVb liet al weten het ‘onacceptabel’ te vinden als de heropening van hogescholen en universiteiten weer zou worden uitgesteld. Over de voorwaarden waaronder studenten weer naar college mogen, zijn al eerder afspraken gemaakt.

Burgemeesters

Vanmiddag komen de burgemeesters van de Veiligheidsregio's nog samen met justitieminister Grapperhaus. De burgemeesters dringen aan op een heropening van terrassen of grote ‘doorstroomlocaties’ om in geval van mooi weer de drukte te kunnen spreiden. ,,Dit is niet meer te handhaven, behalve met een waterkanon”, zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb maandag in het NOS Radio 1-journaal. ,,Dan komen wij op een agressieve manier tegenover onze bevolking te staan. Wij vinden dat er een gecalculeerd risico genomen moet worden, net als met het basisonderwijs,” vindt Aboutaleb. ,,De vraag is wat zwaarder weegt: het gevaar op besmettingen, of het welzijn van mensen en regels die niet meer gehandhaafd kunnen worden?”

Grapperhaus denkt dat hij er wel uit komt met de burgemeesters. ,,We gaan het er goed over hebben. We komen er tot nu toe altijd uit.”

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven betreedt na een corona sneltest het terrein van festival Back To Live op het evenemententerrein van Walibi Holland. © ANP