Grote verrassing: SP wil ‘opvallen’ met steun voor omstreden stikstofwet

Tot verbazing van Schouten bleek de derde linkse partij - de SP - wél te happen. ,,De SP sneeuwt de laatste tijd onder in de media, het gaat vooral over de linkse samenwerking tussen PvdA en GroenLinks’’, licht een Haagse bron toe. ,,Dit was de kans voor Marijnissen op te vallen en te laten zien dat zij verantwoordelijkheid wil nemen.’’



SGP en 50Plus haakten ook aan, waarna de buit binnen was. De SP heeft onder meer geregeld dat de natuurdoelen in de stikstofwet iets omhoog gaan. Zo wilde het kabinet niet verder gaan dan 26 procent stikstofreductie in 2030. Dat blijft zo, maar er is wel een nieuw doel bijgekomen van 50 procent reductie in 2035.