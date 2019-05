Grootste zege: ChristenUnie en SGP op Urk

Dat was overigens een achteruitgang, want vijf jaar eerder, bij de vorige verkiezingen, haalde de combinatie bijna 74 procent.



Forum voor Democratie werd donderdag de naaste rivaal van ChristenUnie-SGP op Urk. De partij van Thierry Baudet kreeg 14,8 procent van de stemmen op het voormalige eiland. CDA had 6,3 procent van de Urker kiezers achter zich, PVV kreeg 4,6 procent van de stemmen. Jezus Leeft werd vijfde met 1 procent. De eerste linkse partij op Urk is de PvdA met 39 stemmen, oftewel 0,6 procent.



In Staphorst kreeg ChristenUnie-SGP 54,6 procent van de stemmen. In Tubbergen schaarde 53,1 procent van de bevolking zich achter het CDA. Beide gemeenten liggen in Overijssel.