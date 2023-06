Groningse gaskraan gaat in oktober helemaal dicht

Het gasveld in Groningen was al zo goed als dicht, maar stond sinds vorig jaar nog op de waakvlam. Dat betekent dat er nog altijd een minimale hoeveelheid gas gewonnen wordt, 2,8 kuub dit jaar. Het kabinet durfde door de internationale energiecrisis de Groningse gaswinning nog niet op nul te zetten. Maar vanaf 1 oktober gaat ook de waakvlam uit, heeft het kabinet besloten.



,,Een historisch besluit’’, vindt verantwoordelijk staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw). ,,Na zestig jaar komt er een einde aan de gaswinning in Groningen.’’ Dat de waakvlam nu wordt gedoofd, kan volgens hem omdat er inmiddels voldoende zekerheid is dat alle huishoudens ook zonder Gronings gas van energie kunnen worden voorzien.



,,De oorlog in Oekraïne heeft voor veel onrust gezorgd doordat het Russisch gas wegviel’’, zegt Vijlbrief. ,,Maar voor volgende winter zijn onze bergingen nu al voldoende gevuld. En we hebben manieren gevonden om in een heel koude periode toch niet de Groningse kraan verder te hoeven openen.’’ Zo is een nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek straks na lange vertraging eindelijk volledig operationeel, waardoor gas uit het buitenland geschikt kan worden gemaakt voor het Nederlandse netwerk. Daarbij is de vraag naar gas, ook in onze buurlanden, afgenomen omdat steeds meer huizen en fabrieken overschakelen op andere warmtebronnen.