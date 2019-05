‘Grof schandaal' dat Volkert van der Graaf nog in Apeldoorn woont, Wilders wil debat

politieke reactiesPolitieke partijen van links tot rechts reageren verbolgen op het nieuws dat Volkert van der Graaf niet is geëmigreerd en daar ook geen enkel plan voor lijkt te hebben. PVV-leider Geert Wilders wil een debat over de kwestie. GroenLinks noemt het ‘moeilijk te verteren’ en wil opheldering van minister Sander Dekker.

Gisteren onthulde De Stentor dat Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, nog ‘gewoon’ in Apeldoorn woont. Daarnaast wijst niets erop dat hij op korte termijn van plan is om alsnog het land te verlaten. Het Openbaar Ministerie heeft regelmatig contact met Van der Graaf, maar stelt geen signaal te hebben dat hij wil emigreren. Ook tegen een buurman die hem onlangs sprak zou Volkert hebben gezegd daarvoor geen concrete plannen te hebben.

Lees ook Play Familie Pim Fortuyn woedend: niets wijst op emigratie moordenaar Volkert van der Graaf Lees meer

Slinkse wijze

Als het aan de VVD ligt kan Van der Graaf ‘niet ver genoeg weg verhuizen’. ,,Deze moordenaar lijkt elke keer weer op slinkse wijze alles en iedereen te bespelen”, reageert Jeroen van Wijngaarden van de VVD. ,,Ik wil van de minister weten of van der Graaf nu voldoet aan de regels die hem zijn opgelegd en zo niet, hoe de minister gaat optreden.”

Debat

PVV-leider Geert Wilders laat weten een debat te willen over de kwestie. ,,Dit is een grof schandaal”, vindt hij. ,,Volkert van der Graaf had levenslang moeten krijgen. Nu loopt deze nationale vijand fluitend door Nederland. Ook en vooral omdat ministers Grapperhaus en Dekker zich telkens succesvol in de maling laten nemen.”

Gekke gang van zaken

Ook GroenLinks wil opheldering van de minister over het uitblijven van Volkerts emigratieplannen. ,,Dit is heel moeilijk te verteren”, reageert GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg. ,,Ik hecht veel waarde aan die meldplicht, omdat het de kans op recidive verkleint. Het lijkt erop alsof Van der Graaf vooral bezig is met zichzelf en niet met de nabestaanden. Dit is een gekke gang van zaken.”

Manipulatie

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg noemt de manier waarop Van der Graaf opereert ‘één groot manipulerend spel’. ,,Uit het wetsvoorstel dat er nu ligt blijkt ook dat we die voorwaardelijke invrijheidstelling willen veranderen. Iemand moet die voorwaardelijke invrijheidstelling verdienen en bij Volkert van der Graaf is dat niet het geval. Hij heeft op geen enkele manier meegewerkt op een constructieve manier.”

Geen grammetje respect

Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam is niet verbaasd dat Van der Graaf niet is geëmigreerd. ,,Het is de grootste bedrieger van ons land”, laat hij weten. ,,Opnieuw kan hij iedereen om de tuin leiden. Dat getuigt van geen grammetje respect in de richting van de nabestaanden.”

Wil Volkert van der Graaf nu echt emigreren of niet? Bekijk hier de video: