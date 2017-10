Groep D66-leden wil congres afdwingen

De D66’ers vrezen dat ‘Vertrouwen in de toekomst’ de partij van Alexander Pechtold voorgoed naar rechts zal trekken. ,,Niet alleen in de publieke opinie, maar ook inhoudelijk.” De acht partijleden die de Facebookpost ondertekenen, vragen zich af of dat is wat de leden willen. ,,Wij vinden die vraag belangrijk genoeg om het te vragen. Democratie is tenslotte niet voor bange mensen. En wie weet, wordt het gewoon weer een volmondig ‘ja’, net als in 2003 en 2005. Maar een fractie die zich gesteund weet door de leden staat alleen maar sterker.”