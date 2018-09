GroenLinkser Sargentini verlaat Europarlement: ‘Genoeg van debatten zonder resultaat’

Sargentini houdt zich in het parlement onder meer bezig met kwesties als asiel en migratie. Ook zit ze in een commissie die antiterrorismebeleid onder de loep neemt. Ze was eerder lid van de Amsterdamse gemeenteraad, maar stapt nu helemaal uit de politiek. ‘Er is een tijd van komen en eentje van gaan’ laat ze op Twitter weten.



In gesprek met dagblad Trouw stelt ze echter dat ze kampt met motivatieproblemen, met name op de dossiers asiel en migratie. ,,Ik verwacht daar geen verbeteringen meer. Dus moet iemand anders het maar proberen.’’ Sargentini wil ook de 'debatten zonder resultaat’ rond het dossier niet meer voeren. ,,Daarbij gaat het al een paar jaar alleen maar over ‘erger voorkomen’. Het komt neer op: als ik hier nou nog een komma verplaats, of als ik dit punt maak over kinderrechten, dan weet ik iets ergs te voorkomen’’, zegt ze tegen de krant.

Hongarije

Sargentini is ook Hongarije-rapporteur. Deze week stemt het parlement over haar rapport waarin ze ervoor pleit dat de EU de zwaarste strafmaatregel uit de kast haalt tegen de regering van premier Viktor Orban, een procedure die al loopt tegen Polen. Hongarije neemt een loopje met de rechtsstaat en de democratie, betoogt ze in haar rapport. Ze belooft in het debat over de kwestie ‘om vol vuur onze gezamenlijke Europese waarden te verdedigen’.

Sargentini weet nog niet wat ze na haar vertrek gaat doen. ,,Ik heb me laten vertellen dat er mensen zijn die doordeweeks naar de film gaan, ’s avonds, als ze klaar zijn met werken. Ik weet van niks. Dat zou ik best ook een keer willen. Maar daarna hoop ik gewoon weer een fijne baan te vinden in iets maatschappelijks. Want het moet wel nut hebben.’’