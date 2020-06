GroenLinks wil verregaande samenwerking met linkse partijen en D66

video Betalen per studiepunt: flexstude­ren mogelijk al in 2023 ingevoerd

16:16 Studenten op alle universiteiten en hogescholen moeten uiterlijk in 2023 collegegeld kunnen betalen per vak in plaats van per jaar. Zo moet het makkelijker worden een studie te combineren met een baan of mantelzorg of voor studenten met een handicap op hun eigen tempo te studeren.