GroenLinks wil registratieplicht voor huizendeelsites

Volgens GroenLinks neemt de overlast door vakantieverhuur in de grote steden hand over hand toe. ,,Het is duurzaam en leuk om je huis te delen, maar het is minder leuk als stadsbewoners daardoor geen huur- of koophuis meer kunnen vinden en de overlast door toeristen sterk toeneemt”, zegt GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee.



Daarom pleit hij vandaag in de Tweede Kamer voor een landelijke wet waarin verhuurders worden verplicht zich te registreren bij de gemeente. Hierdoor krijgt iedere verhuurder een registratienummer. Platforms moeten die registratienummers melden bij de gemeente, waardoor ze beter toezicht kunnen houden.