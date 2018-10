GroenLinks wil Defensie onder curatele stellen

GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks gaat vandaag in een debat voorstellen Defensie onder curatele te stellen. Het departement kwam de afgelopen tijd vaak in het nieuws door niet-bestelde winterkleding voor militairen, klachten over helmen die aanvoelden als karton, smerige legerkantines en gasmaskers met kankerverwekkend chroom-6. Ook kwamen er misstanden op de kazerne in Schaarsbergen aan het licht en moesten militairen noodgedwongen inchecken in hotels omdat hun barakken onbewoonbaar zijn verklaard.



,,Onder elke tegel die afgelopen jaar bij defensie is omgekeerd, is een incident of schandaal gevonden”, stelt Diks. Volgens haar blijkt uit niks dat het ‘geklungel’ snel tot het verleden behoort. ,,Intensiever toezicht is noodzakelijk.” Verscherpt toezicht betekent dat de Tweede Kamer vaker wordt geïnformeerd over de stand van zaken en maatregelen die worden genomen.