GroenLinks: ‘VVD breekt met klimaatafspraken’

De VVD doet te weinig om de klimaatdoelen van Parijs te halen, zo staat in een doorrekening van het VVD-verkiezingsprogramma in opdracht van GroenLinks. ,,Eigenlijk is dit klimaatbedrog’’, vindt GroenLinks-leider Jesse Klaver.

In tegenstelling tot de meeste andere partijen liet de VVD het verkiezingsprogramma níet doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarom gaf GroenLinks zelf opdracht gaf tot een doorrekening. De - voor GroenLinks niet verrassende - uitkomst: met de VVD-plannen worden de klimaatdoelen niet gehaald.

Onderzoeksbureau Kalavasta rekent uit dat de VVD-plannen in 2030 voor 41 procent minder CO 2 -uitstoot zorgen dan in 1990. In de Klimaatwet - mede ondertekend door de VVD - is een klimaatdoel van 49 procent CO 2 -reductie afgesproken. ,,Het is goed dat we deze cijfers nu zwart op wit hebben’’, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. ,,Eigenlijk is dit klimaatbedrog van de VVD.’’

Mes in klimaatsubsidies

Uit de doorrekening door het PBL bleek begin deze maand dat GroenLinks het meeste aan CO 2 -reductie doet: de partij van Klaver ligt op koers voor 63 procent reductie in 2030. D66 volgt op de voet met 60 procent. Bij het CDA daalt de uitstoot volgens het PBL het minst, met 46 procent.

Volgens de onderzoekers van Kalavasta bezuinigt de VVD in haar verkiezingsprogramma fors op klimaatsubsidies. Dat klopt: uit een doorrekening door het Centraal Planbureau (CPB) bleek eerder dat de VVD 25 procent bezuinigt op de zogenoemde SDE++. Die subsidieregeling is bedoeld voor duurzame energie en technieken om CO 2 -uitstoot te verlagen. De VVD haalt niet alleen structureel 800 miljoen euro uit die pot, maar wil de resterende subsidie ook inzetten om initiatieven voor meer kernenergie te betalen.

Volgens D66-fractieleider Rob Jetten, die vanmiddag ook aanwezig was bij de presentatie van het rapport, laat de VVD zo ondernemers in de steek. ,,Eerder vroeg ik waarom Rutte niet mans genoeg is om de rekenmeesters onder ogen te komen. Nu weten we het. De VVD haalt de klimaatdoelen niet.” Jetten roept Rutte op om vóór de verkiezingen aan ondernemers en werknemers te laten weten ‘wie de verborgen rekening moet betalen'.

34 procent

Dat de VVD mogelijk niet op koers ligt om de klimaatdoelen te halen, is in lijn met eerdere onderzoeken. Zo concludeerde het PBL in oktober vorig jaar dat het kabinet-Rutte III de klimaatdoelen voor 2030 bij lange na niet haalt. Het kabinet lag toen op koers om 34 procent CO 2 -reductie te halen: veel minder dan de beoogde 49 procent.

De VVD wilde niet meewerken aan de PBL-doorrekening, onder meer omdat het VVD-plan voor kernenergie niet wordt meegenomen in die doorrekening. Ook wil de partij van Mark Rutte op lange termijn meer Europese afspraken maken over klimaat: daar zou het PBL ook geen oog voor hebben.

