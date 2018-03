GroenLinks met 10 zetels grootste in Amsterdam

Dat betekent dat D66 van 14 naar 8 zakt, de PvdA van 10 naar 5 zetels en de SP van 6 naar 3. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels bemachtigd, tegen één in 2014. De VVD blijft gelijk op 6 zetels en de Partij van de Ouderen, CDA en ChristenUnie hebben 1 zetel. Hiermee krijgt de Amsterdamse gemeenteraad een recordaantal van twaalf partijen. Aan de verkiezingen deden maar liefst 28 partijen mee.



Het tellen van de stemmen was in Amsterdam een megaklus, omdat er ook is gestemd op het landelijk referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de stadsdeelcommissies. Hoewel de gemeente extra tellers had ingezet op de 560 stembureaus, lukte het niet om zoals gebruikelijk woensdag rond middernacht een tussenstand te geven van 85 tot 90 procent van de stemmen.



Uiteindelijk hebben 347.148 mensen hun stem uitgebracht in de hoofdstad. Daardoor is de kiesdeler, die nodig is voor een zetel, uitgekomen op 7714 stemmen. Het opkomstpercentage is 52,2 procent.