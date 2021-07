GroenLinks loopt weg uit debat na uitspraken PVV over Kaag

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet trekt zich terug uit een debat over het terughalen van IS-vrouwen uit Syrië. Ze is boos omdat PVV’er Martin Bosma, die het debat voorzit, PVV-Kamerlid Gidi Markuszower niet tot de orde riep toen hij zei dat minister Sigrid Kaag zich omringt door terroristen.

,,Op de inhoud moeten we een heel hard debat kunnen voeren. Maar in een gezonde democratie kunnen we mensen niet persoonlijk aanvallen’’, stelde Ellemeet. ,,Dat is ongepast, zeker in Nederland.” Het ‘stoort’ Ellemeet dat de dienstdoend Kamervoorzitter ‘niet ingrijpt'. Ze dient een klacht tegen hem in bij het presidium, het bestuur van de Tweede Kamer.

Bosma zei bij zijn beslissing te blijven. ,,Ik sta pal voor de vrijheid van meningsuiting van Kamerleden, daar zal ik voor blijven staan.” Bosma zei alleen te willen ingrijpen als er sprake is van scheldpartijen. Ook zei hij het lastig te vinden om te beoordelen wanneer iets een persoonlijke aanval is.

Markuszower haalde in het debat bij herhaling uit naar de twee aanwezige demissionaire ministers. Minister van Justitie Ferd Grapperhaus wil de IS-gangers ‘genade’ schenken en met ze in debat, stelde de PVV’er. ,,We weten toch allemaal dat mevrouw Kaag heel graag terroristen om zich heen heeft. Dat weten we toch?”

‘Walgelijk’

Ellemeet was niet de enige die direct klaagde na de uitspraken. Meerdere Kamerleden spraken Bosma aan. Zo noemde Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu de uitspraken van Markuszower ‘walgelijk'. Ook ChristenUnie, CDA en PvdA vonden dat Markuszower een grens over ging. VVD, Forum voor Democratie en SP wilden liever terug naar de inhoud van het debat. SGP-leider Kees van der Staaij vond dat de kwestie wel besproken moet worden in het bestuur van de Kamer.

Later in het debat sprak Kuzu over de ‘populistische parasieten van de PVV’. Markuszower vroeg opheldering. ,,U verweet mij dat ik kwalificaties had over ministers.” Daarop herhaalde hij zijn beschuldiging. ,,We weten toch dat Kaag, zodra het kan, geld overmaakt naar Palestijnse terroristen die daarna een Joods meisje opblazen? Waarin zit dan het verschil?”

Volgens Kuzu refereerde hij aan de standpunten van de PVV 'die nogal parasitair zijn’. ,,En dat is dan nog licht uitgedrukt.” Markoszower noemde hem daarop ‘een laffe draaier'.

