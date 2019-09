GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg heeft darmkanker

In 2017 kreeg ook 50Plus-Kamerlid Léonie Sazias de diagnose darmkanker. Een jaar later vertrok ze tijdelijk uit de Tweede Kamer omdat ze vervolgbehandelingen nodig had. Sazias keerde in juni terug in de Kamer. ,,Op de scan zijn nog steeds dingen te zien die niet in het lijf horen, maar ik voel me helemaal prima”, zei ze toen. ,,Ik heb nergens last van.”