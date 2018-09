GroenLinks: Kabinet moet einde maken aan 'vervoersarmoede'

Uit onderzoek van de WRR blijkt dat vervoersarmoede voor veel mensen een groot probleem is. Het gaat dan om mensen die geen geld hebben voor een auto, maar ook slecht toegang tot openbaar vervoer omdat er geen bus komt in de buurt of omdat het simpelweg te duur is.



Dat is problematisch omdat het in de weg zit bij het vinden van werk, het reizen of het onderhouden van sociale contacten.



GroenLinks wil dat staatssecretaris Van Veldhoven allereerst erkent dat vervoersarmoede een probleem is. ,,Juist nu de btw op trein- en buskaartjes omhoog gaat, dreigt een risico dat nog meer mensen moeite hebben om het ov te kunnen betalen", aldus Kröger.



In andere landen, zoals België en Frankrijk, wordt er al specifiek beleid gemaakt om vervoersarmoede aan te pakken.