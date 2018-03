GroenLinks: gemeenten kunnen veel meer doen tegen CO2-uitstoot

Ramautarsing trekt zich terug als kan­di­daats­raads­lid Forum voor Democratie

3 maart Yernaz Ramautarsing, nummer twee op de lijst van Forum voor Democratie (FVD) in Amsterdam, trekt zich terug als kandidaatsraadslid. Dat doet de politicus nadat hij gisteren in opspraak raakte omdat hij in een discussiegroep op WhatsApp steun had betuigd aan een betoog dat homorechten de samenleving dommer hebben gemaakt.