GroenLinks en PvdA gaan 'hokken' in Eerste Kamer, maar een partijhuwelijk is nog ver weg

Bij de een ging het met iets meer reuring gepaard dan bij de ander. Maar de boodschap van PvdA-leider Attje Kuiken en haar GroenLinks-collega Jesse Klaver was zaterdagmiddag even jubelend: ze gaan inniger samenwerken, na groen licht van de achterban. Na de senaatsverkiezingen volgend jaar gaan PvdA en GroenLinks als één fractie door in de Eerste Kamer.